Джошуа так просто не віддасть Усику пояса: стали відомі деталі контракту
21 липня 2021 , 08:17Читать новость на русском
Джерело:Tribuna.com
Промоутер українського важковаговика Олександра Усика (18-0, 13 КО) Олександр Красюк поділився подробицями організації бою свого клієнта з чемпіоном WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).
У разі перемоги Усика історія матиме продовження.
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Тренувальний табір уже йде. Чи буде в ньому Папаченко (Анатолій Ломаченко) – поняття не маю. Знаю, що табір буде проходити там же, де і під час підготовки до поєдинку проти Мурата Гассіева. Повна ізоляція і фокус. У контракті прописаний пункт по реваншу в разі перемоги Олександра Усика. Тобто, в найбільш ймовірне випадку. Знаю, що Усик переможе, а ось в якому раунді – не знаю,
– сказав Красюк.
Усик – Джошуа: що відомо про бій
- Бій відбудеться 25 вересня. Як і очікувалося, олімпійські чемпіони 2012 року Джошуа та Усик зустрінуться у Лондоні. Поєдинок відбудеться на арені футбольного клубу Тоттенхем.
- Непереможний український боксер ще у 2019 році отримав статус претендента на титул WBO. Та Джошуа вирішив провести захист поясу IBF проти Кубрата Пулєва. Наприкінці 2020 року Ентоні здобув перемогу.
- Британець упродовж усього 2021 року готувався до поєдинку з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Але суд прийняв рішення проти Тайсона Ф'юрі, зобов'язавши його дати реванш Деонтею Уайлдеру.
- У підсумку WBO санкціонувала поєдинок між Джошуа та Усиком. Сторони протягом декількох місяців вели переговори і тільки тепер оголосили бій.