Джошуа так просто не віддасть Усику пояса: стали відомі деталі контракту

Промоутер українського важковаговика Олександра Усика (18-0, 13 КО) Олександр Красюк поділився подробицями організації бою свого клієнта з чемпіоном WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

У разі перемоги Усика історія матиме продовження.

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Тренувальний табір уже йде. Чи буде в ньому Папаченко (Анатолій Ломаченко) – поняття не маю. Знаю, що табір буде проходити там же, де і під час підготовки до поєдинку проти Мурата Гассіева. Повна ізоляція і фокус. У контракті прописаний пункт по реваншу в разі перемоги Олександра Усика. Тобто, в найбільш ймовірне випадку. Знаю, що Усик переможе, а ось в якому раунді – не знаю,

– сказав Красюк.

Усик – Джошуа: що відомо про бій