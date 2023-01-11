Джошуа визначився з першим суперником після Усика: ним стане колишній боєць ММА

Британський боксер вирішив розім'ятись на австралійцеві, який ще не програвав у боксерському ринзі. Поєдинок має відбутися в Лондоні на початку квітня.

У 2022 році Ентоні Джошуа вдруге програв Олександру Усику. До цього він поступився українцю у 2021-му, через що втратив чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF.

До теми Усик претендує на нагороду "Виступ року" за бій проти Джошуа

Після серпневого бою AJ взяв паузу і не оголошував про повернення у ринг. Втім його промоутер Едді Хірн вже заявив, що наступного тижня Ентоні повернеться до тренувань.

Також він повідомив, що Джошуа проведе наступний свій поєдинок 1 квітня 2023 року. Суперником британця стане спортсмен з Австралії Демсі Маккін. Контракт ще не підписаний, але все йде до цього.

Ми перебуваємо в переговорах з Джошуа, вони на просунутій стадії. Я впевнений, що все вийде. І я впевнений, що зможу наблизити кар'єру Джошуа до завершення,

– заявив Демсі.

Хто такий Демсі Маккін

За свою професійну кар'єру боксера Маккін виграв всі 22 своїх боя (14 – нокаутом). Втім, серед суперників не було жодного відомого спортсмена.

Останній свій поєдинок австралієць виграв в жовтні 2022-го, коли нокаутував Патріка Корте та виграв Інтерконтинентальний пояс IBF. Цікаво, що до початку боксерської кар'єри Маккін був бійцем ММА, де виграв два з трьох своїх поєдинків.

Читайте також Промоутер Ф'юрі назвав дату, коли може відбутися бій проти Усика: боксери отримали контракти

Джошуа міняє тренера

До слова, після другої поразки від Усика Ентоні Джошуа знову змінив тренера. Замість Роберта Гарсії до бою з Маккіном британця буде готувати Деррік Джеймс.

Нагадаємо, що AJ програв три зі своїх п'яти останніх поєдинків. Окрім Усика, Ентоні бив Енді Руїс, але пізніше британець взяв у нього реванш. До цього Джошуа виграв всі свої 22 боя.