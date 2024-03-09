На шляху до корони тільки двоє: Джошуа зізнався, з ким проведе наступний бій

Британський боксер Ентоні Джошуа ефектно декласував ексчемпіона UFC Френсіса Нганну. Тепер перед Ей Джеєм відкритий шлях до титулів.

Поєдинок Ентоні Джошуа проти одного з найнебезпечніших панчерів світу Френсіса Нганну очікувався з хвилюванням. Лише один удар міг позбавити одного з бійців перспектив на завоювання титулу.

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Джошуа: Вони можуть постукати в мої двері

Колишньому чемпіону світу у надважкій вазі вистачило двох раундів, щоб довести свою перевагу над зіркою ММА. Франко-камерунський боєць двічі побував у нокдауні, після чого Джошуа відправив його спати. Рефері одразу зупинив побиття Нганну.

Відео ефектного нокауту

Після поєдинку Джошуа зізнався, з ким би він хотів провести свій наступний поєдинок.

"Якщо Усик або Ф'юрі захочуть бою зі мною, вони можуть постукати в мої двері. Я просто хочу бути найкращим і щоразу всім це доводити. Для мене нічого не змінюється.

Якщо вони захочуть зі мною просити бій, я скажу: "Погнали", – розповів Джошуа.

Тож тепер все залежить від результату бою 19 травня, коли Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик визначать абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Щоправда, у контракті прописаний обов'язковий реванш, а тому Ей Джею доведеться трішки почекати.

Ентоні Джошуа на професійному рівні провів 31 поєдинок. На його рахунку 28 перемог, в тому числі 25 нокаутом. Британець зазнав трьох поразок: у 2019 році поступився Енді Руїсу та двічі Олександру Усику (2021, 2022 роки).