Джошуа після бою разом з Усиком став на коліна та закутався у прапор України: фото та відео
Олександр Усик у надважкому поєдинку здолав Ентоні Джошуа та зберіг титули чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO. Після фінального раунду українець відсвяткував перемогу на колінах і до нього приєднався Ентоні Джошуа.
Джошуа тримав прапор України, коли Усика назвали переможцем бою
Поєдинок між Джошуа та Усиком тривав усі 12 раундів і закінчився перемогою українського боксера. Як тільки пролунав фінальний гонг, Усик став на коліна, пише 24 канал.
До теми Я присвячую цей бій Україні, Збройним Силам, моїй команді, всій моїй країні, – Усик
До українського боксера несподівано приєднався Джошуа. Британець також став на коліна, після чого суперники підійнялися та тепло обійнялися.
Джошуа разом з Усиком став на коліна / Фото твітер Matchroom Boxing
Окрім того, під час оголошення суддівських записок, які констатували перемогу 35-річного Усика, британський боксер разом з Олександром тримав прапор України.
Джошуа тримає прапор України / Скриншот трансляції
Ба більше, Джошуа вирішив покинути ринг, після чого повернувся і вилив усі емоції. Під час цього Ентоні вирішив закутатися в український прапор. Промова британця була вкрай експресивна, тому Усик попросив Джошуа віддати прапор України.
Джошуа в прапорі України
Що відомо про бій Усик – Джошуа
Перша зустріч боксерів відбулася у вересні 2021 року в Лондоні та закінчилася впевненою перемогою непереможного українця. Після поразки Джошуа активував опцію в контракті про реванш.
Команди боксерів тривалий час узгоджували місце та дату бою. Також на відтермінування поєдинку вплинула повномасштабна війна в Україні.
Зрештою Усик прийняв реванш і в Саудівській Аравії знову перебоксував Джошуа, здобувши перемогу роздільним рішенням суддів. Для українця це 20 перемога.
Окрім титулів WBO, WBA, IBF, IBO, Усик здобув вакантний пояс журналу The Ring.