Джошуа нізащо не поб'є Усика у реванші, – промоутер Ф'юрі

Боб Арум, промоутер чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі, переконаний, що реванш між Усиком та Джошуа завершиться перемогою українця. Британському боксеру не вдасться взяти гору над Олександром.

Арум: Це нерозумно з його боку

Боб Арум вважає, що Ентоні Джошуа обрав погану тактику побудови своїх наступних боїв. Йому не потрібно було брати опцію реваншу. Він не переможе Олександра Усика.

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Промоутер Тайсона Ф'юрі розповів про єдиний переможний варіант для Джошуа – притиснути Усика, загнати у кут і тиснути на нього за рахунок великої ваги. Але у такому випадку Олександр теж може завдати супернику фатального удару.

Це нерозумно з його боку, адже Джошуа нізащо не поб'є Усика у наступному бою, яку б нову стратегію він не застосував. Усик занадто талановитий, а у Джошуа кришталеве підборіддя,

– заявив Арум.

Арум запевнив, що інакше було б у поєдинку Усика та Ф'юрі. Тайсон краще тримає удар, ніж його земляк. Промоутер гадає, що українець хотів би у наступному поєдинку побоксувати з Ф'юрі, але на заваді став Джошуа зі своїм реваншем: Ймовірно, Усик волів би не влаштовувати реванш і відразу ж перейшов би до поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. Право на реванш належить Джошуа і його промоутеру. Вони активували опцію реваншу, щоб захистити себе в юридичній площині".

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