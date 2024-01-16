Вже через місяць відбудеться довгоочікуваний бій Усик – Ф'юрі. Ентоні Джошуа назвав свого фаворита поєдинку.

Джошуа поділився своїми думками щодо поєдинку Усик – Ф'юрі. Він додав, що його цей бій не надто турбує.

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Усик – Ф'юрі: Джошуа назвав переможця

"Це буде хороший бій. Я думаю, що Усик має перевагу. Мене це не турбує. Я просто хочу, щоб вони були здорові і залишили ринг такими.

Це важка гра. Тож це все, про що я можу просити, щоб вони залишили ринг здоровими.

Щодо того, як це відбувається, це ніяк не впливає на моє життя. Я не з тих уболівальників, які починають плакати через те, що хтось виграв чи програв. Що є, те є. Завтра настане. Удачі їм обом", – сказав Джошуа.

З ким Джошуа хоче вийти на ринг

Також Джошуа розповів, з ким у майбутньому хотів би провести бій. Тут вже він виокремив Тайсона Ф'юрі.

"Ймовірно, це можливість поборотися з Тайсоном Ф’юрі. Я думаю, що це найкращий бій для вболівальників і для мене", – заявив британець.

Свій наступний бій Джошуа проведе 8 березня у Саудівській Аравії. Він вийде на ринг проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну, який у жовтні минулого року поступився Тайсону Ф’юрі.