Джошуа готовий "віддати" Ф'юрі поєдинок з Усиком за солідні відступні

Британський боксер Ентоні Джошуа може почекати з реваншем проти Олександра Усика. Він нібито готовий поступитися поєдинком своєму земляку Тайсону Ф'юрі.

Бій із Ф'юрі дедалі ближче

ЗМІ інформують, що наступним суперником Усика може стати саме Ф'юрі. Джошуа може піти на такий крок за однієї умови.

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Британець готовий взяти відступні у розмірі 15 мільйонів фунтів стерлінгів та відмовитися від негайного реваншу з українцем на користь Тайсона.

Якщо все ж таки Ентоні "відійде в бік", то бій Усик – Тайсон може відбутися навесні 2022 року. Для місця проведення розглядають країни Близького Сходу.

Також очікується, що Джошуа першим отримає можливість зустрітися з переможцем цього поєдинку.

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