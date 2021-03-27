Джошуа чи Ф'юрі: менеджер розповів, хто складніший суперник для Усика

Український боксер Олександр Усик один з небагатьох боксерів важкої ваги, який досі не знає гіркоти поразок. Усик бажає битися з найсильнішими боксерами, зокрема – чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі та володарем титулів IBF, WBA, WBO Ентоні Джошуа.

Ф'юрі був би складнішим

Егіс Клімас, менеджер 34-річного українського боксера, оцінив шанси Усика у бою з Джошуа та Ф'юрі. Зокрема, він висловився щодо того, з яким суперником Усику буде складніше.

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Думаю, Ф'юрі був би складнішим. Завдяки габаритам, він тисне своєю вагою,

– сказав Клімас.

Усик уже у 2021 році може зустрітися з Ентоні Джошуа. Український боксер – офіційний претендент на титул WBO, який належить Джошуа.

Втім, Джошуа у наступному поєдинку планує битися з Ф'юрі. Якщо Ентоні й Тайсон не домовляться про бій, то Джошуа доведеться захищати титул проти Усика. На кону будуть всі три пояси.

Водночас чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі свого часу говорив, що його не цікавить бій проти Усика.

На рахунку Усика 18 боїв, у яких українець неодмінно святкував перемогу. 13 перемог Усик здобув нокаутом. У важкій вазі українець провів тільки 2 поєдинки.