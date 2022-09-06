Я буду готовим у грудні, – Джошуа відповів на виклик Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі прагне вийти на ринг вже цього року. Він не став чекати Олександра Усика та звернувся до Ентоні Джошуа.

Джошуа: Я не веду онлайн-переговорів заради шуму

"Циганський король" записав відеозвернення до Ентоні Джошуа. Він кинув йому виклик та назвав свої умови.

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Джошуа не став довго чекати та відповів Ф'юрі.

Так, заспокойся. Я не веду онлайн-переговорів заради шуму, тому якщо ти дійсно зацікавлений, звертайся до 258 MGT (менеджери Джошуа). Я буду готовим у грудні,

– написав Ентоні.

Нагадаємо, що британець 20 серпня поступився Олександру Усику у реванші. Українець виграв бій роздільним рішенням суддів.

Раніше у ЗМІ була інформація, що Джошуа може провести наступний поєдинок проти Ділліана Уайта або Деонтея Уайлдера, якого якраз повалив Ф'юрі.

Олександр говорив, що бій з Ф‘юрі не відбудеться у грудні, адже йому потрібно залікувати травми. Тож Тайсон заявив, що не буде чекати Усика, адже він прагне вийти на ринг вже цього року.

Та схоже, що Ф'юрі все ж таки зустрінеться з українцем. Нещодавно Егіс Клімас, менеджер Усика нещодавно, що "Циганський король" погодився на поєдинок з Олександром.