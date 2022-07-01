Джошуа фінансово підтримує Україну: Ентоні почав це робити після розмови з Кличком
Джерело:The Sun
Вже у серпні 2022 року Ентоні Джошуа спробує взяти реванш в Олександра Усика. Британський боксер розповів про розмову з легендою боксу Володимиром Кличком.
Джошуа: Він порадив мені зробити пожертви у фонди
Майбутній суперник Олександра Усика виявився боксером із великим та добрим серцем. Ентоні Джошуа розповів, що мав розмову з Володимиром Кличком на тему благодійності для України.
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Британський боксер добре розуміє, що українці страждають від війни проти російського агресора, тому захотів допомогти країні фінансово.
Кличко-молодший попросив Ентоні зняти відео, але Джошуа обрав позицію, коли вчинки говорять голосніше, ніж слова.
Я питав про це особисто. Він порадив мені зробити пожертви у фонди, які везуть предмети першої допомоги в Україну. Він попросив мене зняти відео, але я вважаю, що краще, щоб мої дії говорили голосніше, ніж мої слова,
– сказав Джошуа.
Ентоні запевнив, що є спортсменом, який не купається у розкоші. Він не старається купувати дорогі автомобілі, годинники чи прикраси. Частину свого доходу боксер із Великої Британії перераховує на допомогу іншим. Наразі Джошуа допомагає жителям України та Нігерії, а також громаді Великої Британії та рідному місту Уотфорду.
Я допомагаю Україні зараз, коли це важливо, тому що це іде від щирого серця,
– додав майбутній суперник Усика.
Нагадаємо, що раніше Джошуа в одному з інтерв'ю словесно підтримав український народ.До слова. Вже 20 серпня у Саудівській Аравії Усик та Джошуа вдруге зійдуться на ринзі. Боксери вже провели дві пресконференції та дуелі поглядів. Вже вийшло промо бою.
Прогноз від Favbet на реванш Усик – Джошуа
- Букмекери прогнозують перемогу Усика та успішний захист титулів. На звитягу українського боксера можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,57. Перемога Джошуа оцінена у 2,76.
- Швидше за все, що Олександр вдруге здобуде перемогу за очками суддів – 2,40. Дострокова звитяга українця теж оцінена непогано – 3,60. Звитяга Ентоні за очками – 7,50, а дострокова – 3,60.
- Поєдинок закінчиться достроковою перемогою будь-якого з боксерів із 7-го по 9-й раунд. Усі 3-хвилинки оцінені коефіцієнтом 13.