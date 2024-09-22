Три нокдауни та нокаут: відео найкращих моментів бою Джошуа – Дюбуа

Колишні суперники Олександра Усика Даніель Дюбуа та Ентоні Джошуа провели очний поєдинок. Переконливу перемогу здобув володар титулу чемпіона IBF.

Ще влітку Олександр Усик відмовився від поясу чемпіона IBF у надважкому дивізіону. Трофей дістався британцю Даніелю Дюбуа, який до того був тимчасовим чемпіоном, пише 24 Канал.

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Відео одного з найкращих поєдинків року

Свої претензії на титул "Динаміт" довів під час бою з Ентоні Джошуа. Даніель сенсаційно переміг одного з найкращих важковаговиків та зробив це надто переконливо.

Вже наприкінці першого раунду Дюбуа відправив Ей-Джея в нокдаун. Таку ж процедуру він повторив у третьому та четвертому.

Ентоні відчував, що програє поєдинок та пішов ва-банк. Під час рубки ексчемпіон світу навіть зумів потрясти Дюбуа. Однак під час атаки Ей-Джей пропустив правий у щелепу та опинився на канвасі. Рефері відкрив відлік та зафіксував перемогу Дюбуа нокаутом у п'ятому раунді.

Відео нокауту від Дюбуа

Пропонуємо переглянути відео найкращих моментів бою Джошуа – Дюбуа.

Відеоогляд бою Джошуа – Дюбуа

Зазначимо, що Даніель Дюбуа захистив пояс IBF у надважкій вазі, який отримав по "почті". Ще трьома титулами дивізіону володіє Олександр Усик – WBC, WBO та WBA.