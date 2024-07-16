“Ніколи не можна списувати Дюбуа”: британський боксер прокоментував майбутній бій за титул IBF

Девід Аллен висловив свої думки щодо майбутнього бою за титул IBF між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Він вважає, що це буде один з найкращих боїв.

21 вересня запланований поєдинок між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Вони битимуться за титул IBF, від якого нещодавно відмовився Олександр Усик.

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Коментар Аллена щодо бою Джошуа – Дюбуа

Британський боксер відзначив хорошу форму Ей-Джея.

Це хороший бій. Джошуа зробив камбек після поєдинку з Усиком. Зараз він має гарний вигляд. Так, можна сперечатися про рівень його суперників. Але хіба лишилося так багато боксерів елітного рівня в надважкій вазі? Але своїх опонентів, він переміг впевнено,

– зазначив Аллен.

Також він позитивно оцінив і Дюбуа, зазначивши, що він мав гарний вигляд після поразки Усику і показав винятковий бокс проти Міллера та Хрговича.

“Думаю, Джошуа проти Дюбуа – бій двох боксерів з топ-5 надважкої ваги зараз. Обидва британці, битимуться на “Вемблі” – що може бути ліпше? IBF стоятиме на кону, але не хочу влазити у всю цю маячню з титулами. Я провів два раунди з Дюбуа в спарингу. У нього такий джеб, що в мене аж голову відкидало, подумав: “Вау”. Він показав хороший бокс. Але Джошуа є очевидним фаворитом, але ніколи не можна списувати Дюбуа”, – додав Девід Аллен.

Відзначимо, що сам Ентоні Джошуа похвалив Даніеля Дюбуа за бій проти Олександра Усика.