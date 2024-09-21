"Він – вершина айсберга": промоутер розповів, як Усик може вплинути на бій Джошуа – Дюбуа

У суботу, 21 вересня, у Лондоні на стадіоні "Вемблі" відбудеться вечір боксу. Головною його подією буде бій за звання чемпіона світу в надважкій ваговій категорії.

За пояс IBF битимуться Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа. Цей титул у червні звільнив Олександр Усик.

Читайте також Маю його узаконити, – Дюбуа висловився про титульну битву за подарований Усиком пояс

Вплив Усика на британське дербі

Український чемпіон світу за версіями WBA, WBC та WBO буде присутній на цьому поєдинку. Промоутер Френк Воррен розповів, як це може вплинути на британських боксерів, які раніше поступалися Олександру Усику.

Представник Дюбуа вважає, що його боксер не звертатиме уваги на українця, а Джошуа він може заважати, повідомляє Sky Sports.

"Усик буде там, як і Тайсон Ф'юрі, але я не думаю, що це якось вплине на Дюбуа. Це може відволікти увагу Ей Джея, оскільки Усик двічі переміг його. На цей час Усик – чемпіон, він – вершина айсберга.

І ці двоє намагатимуться отримати бій з переможцем реваншу між Тайсоном і Усиком. Вони знають, наскільки важливий цей бій, і, як я вже сказав, я вірю, що переможець цього бою битиметься з переможцем грудневого поєдинку", – сказав Воррен.

Цікаво. Напередодні Дюбуа та Джошуа провели зважування та фінальну битву поглядів. Ей Джей виявився майже на два кілограми важчим.

Зазначимо, що мегафайт між британцями розпочнеться орієнтовно опівночі за київським часом. На стадіоні очікується аншлаг, адже всі 96 тисяч квитків були продані на цю битву.