"Один влучний постріл": тренер збірної України назвав свого фаворита в битві Джошуа – Дюбуа

У суботу, 21 вересня, відбудеться титульний бій між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Вони битимуться за статус чемпіона світу в хевівейті.

На кону стоятиме пояс IBF серед надважковаговиків. Від нього відмовився Олександр Усик через реванш проти Тайсона Ф'юрі.

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У кого вищі шанси на перемогу

Своїми очікуваннями від британського дербі поділився головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський. В інтерв'ю для Sport.ua він розповів, кого вважає фаворитом битви.

"Цих хлопців я добре пам'ятаю ще по аматорському боксу. Вони були якісно навчені та вже тоді демонстрували свій великий потенціал, особливо Джошуа, який став олімпійським чемпіоном. І хоча в обох гарна боксерська школа, все ж таки Джошуа більш різнобічний атлет, тоді як Дюбуа заточений на нокаутуючий удар.

Ось чому я оцінюю вище шанси Ентоні, але не треба забувати, що в боксі все може кардинально змінити один влучний постріл. Тим паче, коли на рингу такі потужні майстри. Важко передбачити, чи вдасться учасникам протриматися всі 12 раундів, але відчуваю, що бій буде цікавий", – сказав Сосновський.

До слова. Напередодні відбулася церемонія зважування та фінальна дуель поглядів між британцями. Ентоні Джошуа виявився майже на два кілограми важчим за свого суперника.

Нагадаємо, що раніше свій прогноз на цей бій дав український боксер Олександр Гриців. Він вважає, що Ей Джей набагато досконаліший боєць та має здобути перемогу.