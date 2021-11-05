Джошуа бісить, що його списали з рахунків перед реваншем із Усиком, – Тоні Белью

Мало хто вірить у перемогу Ентоні Джошуа у реванші з Олександром Усиком. Такі прогнози лише викликають невдоволення та злість британського боксера.

Белью: Начебто весь світ налаштований проти Джошуа

Більшість експертів та людей у боксерській спільноті пророкують другу поспіль перемогу Олександра Усика. На їх думку, Ентоні Джошуа не зможе нічого вигадати, щоб здивувати українця.

До теми Майк Тайсон зголосився готувати Джошуа до реваншу з Усисом

Колишній чемпіон Тоні Белью вважає, що такі невтішні прогнози лише злять боксер із Великої Британії. Навряд Ентоні подобається те, що його списали з рахунків. Такі думки можуть додати британцю лише мотивації, щоб довести усім, що він здатен повалити українця.

Джошуа вже відчуває так, начебто весь світ налаштований проти нього. Його бісить, що всі вже списали його з рахунків перед реваншем з Усиком. Думаю, Ентоні горить бажанням довести свій рівень,

– заявив Белью.

Заговорив Тоні і про зміну тренера Джошуа. Белью вважає, що таке рішення повинен приймати британський боксер: "Щодо можливого нового тренера, то Джошуа має сам вирішити, що робити далі. Він ухвалює рішення, це його кар'єра".

Цікаво, що Белью у 2018 році виходив на ринг проти Усика. На кону стояло звання абсолютного чемпіона світу – переможцю діставалися всі чотири чемпіонські пояси провідних світових боксерських організацій – WBC, IBF, WBA і WBO. Українець у 8-му раунді нокаутував Тоні. Після цього британський боксер завершив кар'єру.

Усик – Джошуа: що відомо про реванш