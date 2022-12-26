Роналду похизувався розкішним подарунком від коханої на Різдво: новорічне відео

Кріштіану Роналду не став відставати від традицій та у сімейному колі відсвяткував тепле свято Різдво. Родина обмінялась подарунками, а зірковий футболіст отримав розкішний сюрприз від коханої.

Модель Джорджина Родрігес подарувала своєму коханому останню модель розкішного кабріолета Rolls Royce Dawn, який був випущеного лише цього 2022 року. Емоції Роналду не передати. Кріштіану мовчки, але із подивом стояв і дивився на свою новеньку автівку.

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Щедрий подарунок для зіркового футболіста

Відзначимо, що для Роналду це був особливий подарунок. Адже португальський футболіст є справжнім прихильником Rolls Royce і має у своєму автопарку не один автомобіль цієї марки.

Вартість такої автівки стартує від 335 тисяч євро. Джорджина вирішила неабияк потішити свого коханого.

Роналду виклав світлину, коли уся його родина зручно вмостилась у новенькому автомобілі, подякувавши своїй дівчині. Нагадаємо, що Родрігес та Роналду досі неодружені. У ЗМІ літає багато чуток щодо цього приводу. Одна з яких, це те, що мати футболіста не хоче одруження, адже впевнена, що Джорджина живе їз її сином лише заради його статків та грошей.

Наразі пара виховує 5 дітей, двоє з яких від Джорджини, а не сурогатної мами.



Подарунок Джорджини для Роналду / Скриншот із інстаграму футболіста

Згодом Джорджина виклала відео, як зробила подарунок Роналду. Усі інші теж не залишились без подарунків. Родина Кріштіану отримала щедрі презенти, а у дім зіркового футболіста навіть завітав сам Санта.

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Нагадаємо, що доля кар'єри Роналду наразі невідома. ЗМІ активно сватають Кріштіану у Саудівську Аравію, де він зможе солідно заробити. Одним із таких кандидатів на зіркового футболіста є Аль-Наср.