"Знову шокую світ": Камбосос готується поставити хрест на кар'єрі Ломаченка

Навесні Василь Ломаченко проведе бій проти боксера, який втілив у життя його мрію. Поразка від Джорджа Камбососа може назавжди закрити для українця дорогу до чемпіонських титулів.

12 травня 2024 року відбудеться поєдинок між українцем Василем Ломаченком та австралійцем Джорджем Камбососом. Боксери визначать володаря вакантного титулу чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF.

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Камбосос впевнений у перемозі над Ломаченком

І Ломаченко, і Камбосос вже володіли поясом IBF. Однак, на відміну від Василя, Джордж був абсолютним чемпіоном світу, про що давно мріє українець. Однак для того, щоб досягти цієї мети, необхідно починати все з нуля.

Якщо ж Ломаченко програє Камбососу, то з великою ймовірністю це закриє для нього дорогу до чемпіонських поєдинків. Джордж не приховує, що збирається поставити хрест на кар'єрі Василя.

Дисципліна та завзята праця щодня. Я заглушив шум і знову шокую світ,

– сказав Камбосос.

Ломаченко в попередньому поєдинку програв американцеві Девіну Хейні в травні цього року, так і не зумівши стати абсолютним чемпіоном світу. Джордж Камбосос боксував із Хейні двічі, обидва рази програв. Саме Девін забрав в австралійця усі чемпіонські пояси.