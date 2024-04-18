"Бій з Усиком – величезний ризик для Ф'юрі": ексчемпіон світу стурбований за місяць до мегафайту

Джордж Гроувс поділився очікуваннями від поєдинку за абсолютне чемпіонство в надважкій вазі. Колишній чемпіон світу вважає, що зустріч із Олександром Усиком буде для Тайсона Ф'юрі найважчим випробуванням у кар'єрі.

У травні в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Джордж Гроувс про поєдинок Усик – Ф'юрі

Своїми очікуваннями від поєдинку поділився колишній чемпіон світу в другій середній вазі Джордж Гроувс. За його словами, для Ф'юрі бій проти Усика може виявитись найважчим випробуванням у кар'єрі.

"Я з самого початку казав, що повірю в цей бій, коли побачу його. Я не думаю, що Ф’юрі колись подобався варіант поєдинку з Усиком.

Він говорить про те, щоб провести ще десять боїв, але якщо Тайсон програє Усику, то чи спрацює цей план? Бій з Усиком – величезний ризик для нього", – сказав Гроувс.

Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, але його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Бій перенесли на 18 травня.