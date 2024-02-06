Альварес та Мунгія поставили хрест на кар'єрі: відомий британець йде з боксу

Джон Райдер оголосив про завершення професіональної кар'єри. Британський боксер двічі був тимчасовим чемпіоном світу в другій середній вазі.

Колишній дворазовий тимчасовий чемпіон світу в другій середній вазі Джон Райдер оголосив про завершення кар'єри професіонального боксера. На профі-рингу він виступав протягом 14 років.

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Джон Райдер завершив кар'єру

"З важким серцем я прийняв рішення повісити рукавички та піти з професійного боксу. Я був абсолютно щасливий, що мав найдивовижніше кар'єру протягом останніх 14 років.

Мені пощастило боксувати всюди: від O2 Arena, T-Mobile в Лас-Вегасі, "Палацу Александри", "Манчестер Арени" до Гвадалахари у Мексиці. Для хлопця з Іслінгтона це була неабияка дорога", – сказав Райдер.

Джон Райдер провів на професіональному рингу 39 боїв, з яких 32 виграв і 7 програв. 18 поєдинків Райдер виграв достроково. Останні два бої 35-річного британського боксера були за чемпіонські пояси, в обох він програв мексиканцям.

У травні 2023 року Джон Райдер програв за очками Саулю Альваресу, а наприкінці січня 2024-го достроково поступився Хайме Мунгії. Ця поразка залишиться першою і єдиною достроковою у кар'єрі британця.