Джокович звернувся до Стаховського, щоб допомогти Україні під час війни

Сергій Стаховський виклав частину листування з одним із найбільш титулованих тенісистів світу Новаком Джоковичем. Серб хоче допомогти Україні.

Джокович: Сподіваюся, скоро все закінчиться

Сергій Стаховський, який нещодавно закінчив кар'єру професійного тенісиста, спробував зв'язатись з найкращими тенісистами світу. Новак Джокович став одним із тих, хто сам запропонував Україні допомогу.

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Сербський тенісист хоче надіслати фінансову допомогу українському народу, який потерпає від російських окупантів.

Джокович запитав Стаховського про його службу у бойових діях. Відзначимо, що Сергій майже одразу повернувся з Угорщини, де проживає, в Україну, щоб боронити рідну країну від ворога.

Новак сподівається, що цей жах в Україні закінчиться якнайшвидше.

Стако, як ти, мужик? Ти береш участь у бойових діях? Думаю про тебе. Сподіваюся, скоро все закінчиться. Будь ласка, дай знати, як найкращим чином можна направити допомогу. Фінансову підтримку та й будь-яку взагалі,

– написав Джокович.

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