Ласкаво просимо в реальність, – реакція Долгополова на політичну заяву Джоковича на Ролан Гаррос

Фаворит чоловічого розряду Ролан Гаррос Новак Джокович виступив із політичною заявою після перемоги над Олександром Ковачевичем. Серб сам переконує, що "спорт не поза політикою".

Після поєдинку Новак Джокович написав на відеокамері: "Косово – серце Сербії. Зупиніть насильство". На такий вчинок серба свою реакцію залишив колишній тенісист із України Олександр Долгополов. Він повернувся до рідної країни після початку повномасштабного вторгнення Росії та став на захист синьо-жовтої держави.

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Ролан Гаррос перетворився у суцільну політику

Долгополов задав усім одне запитання після такого напису Джоковича та попросив зняти "рожеві окуляри".

Це вже політика чи ще спорт? Хммм...Ласкаво просимо в реальність,

– написав Долгополов у твітері.

Інший колишній український тенісист Сергій Стаховський теж обурено відреагував на скандальний вчинок Джоковича.

Сам Новак заявив, що йому боляче дивитись на те, що відбувається у Косово. Він, як публічна особа, яка народилась у Косово, відчуває відповідальність публічно висловити підтримку.

Раніше Джокович заявляв, що російські та білоруські тенісистки ніяк не можуть вплинути на війну в Україні, яку розв'язала Росія. А тепер Новак сам робить скандальну та політичну заяву. Серб ставав на захист російський та білоруський колег по корту, який торік відсторонили від Вімблдону, але пропонував свою допомогу Україні через Стаховського.

А його батько люб'язно робив світлини з російськими уболівальниками, які були одягнені у футболки із забороненими символами та зображеннями Владіміра Путіна. Доволі неоднозначний цей Джокович.

Зверніть увагу! У другому колі Ролан Гаррос Джокович зіграє проти угорця Мартона Фучовіча (ATP №83). Орієнтовний початок зустрічі 31 травня о 12:00.

Старт турніру у Парижі вже запам'ятався декількома скандалами. В однмоу із них "жертвою" стала українка Марта Костюк, яка відмовилась тиснути руку білорусці Аріні Сабалєнко після матчу. Місцева публіка освистала за це українську тенісистку.