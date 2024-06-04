Переписав історію тенісу: Джокович на Ролан Гаррос установив два феноменальні рекорди
У понеділок, 3 червня, відбулися матчі 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції з тенісу. В одному з них сильнішого визначали Новак Джокович і Франсіско Черундоло.
Новак Джокович – Франсіско Черундоло 3:2 (6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3)
Це була перша очна зустріч між тенісистами. Вона мала дуже драматичний характер і закінчилася побиттям двох історичних рекордів, пише 24 Канал.
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Для їх досягнення першій ракетці світу довелося здійснити неймовірний камбек у матчі з 25-річним аргентинцем. Після першого виграного сету серб відчув дискомфорт у коліні та вже на початку другої партії звернувся по допомогу фізіотерапевта.
Черундоло виграв два наступні сети й у цей період Новак Джокович ще раз звертався до лікарів, але вже через проблеми з зап'ястком. У четвертій партії аргентинець був попереду з рахунком 4:2 і, здавалося, що стане автором гучної сенсації, адже по першій ракетці світу було видно, що він відчуває біль та грає на морально-вольових.
Але "Ноле" все ж таки зміг повернутися у гру. Він виграв 5 з 6 наступних геймів та перевів матч у вирішальний сет, в якому тріумфував з рахунком 6:3. Справжній тенісний трилер тривав 4 години 37 хвилин.
Дивіться відеоогляд матчу Джокович – Черундоло
Які рекорди побив Джокович
Завдяки цій перемозі сербський тенісист вийшов у чвертьфінал Ролан Гаррос, який стане 59-м у кар'єрі Джоковича на рівні турнірів Grand Slam – це абсолютний рекорд на "мейджорах", який до цього належав Роджеру Федереру.
Іншим унікальним досягненням, яке перевершив Новак, також до цього володів легендарний швейцарець. Чинна перша ракетка світу здобув свою 370-ту перемогу на турнірах Grand Slam і за цим показником він вийшов в одноосібні лідери серед тенісистів обох статей.
Найбільша кількість перемог в історії "мейджорів"
- Новак Джокович – 370 матчів
- Роджер Федерер – 369
- Серена Вільямс – 367
- Рафаель Надаль – 314
- Мартіна Навратілова – 306
Зазначимо, що у чвертьфіналі Ролан Гарросі Новак Джокович зіграє з сьомою ракеткою світу Каспером Руудом. Матч відбудеться 5 червня.