Джима провалила ключову гонку перед новим сезоном: шалений прорив Семеренко
Джерело:24 канал
У норвезькому Шушені жіноча збірна України з біатлону завершує підготовку до нового сезону. У неділю, 14 листопада, у Норвегії відбувся контрольний мас-старт.
Три українки в топ-20
Контрольні гонки у Шушені важливі, адже за їх підсумками тренер збірної України Урош Велепець буде визначатися зі складом на етапи Кубка світу. Україну в мас-старті представили дев'ятеро біатлоністок. Ірина Петренко знялася з гонки.
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Найкраще мас-старт з українок подолала досвідчена Валентина Семеренко. Вона з одним колом штрафу фінішувала 12-ю попри те, що стартувала 34-ю.
З одним колом штрафу на 14-й сходинці мас-старт завершила Анастасія Меркушина. Українка втратила чотири позиції у порівнянні зі стартовою.
Невдалий мас-старт виявився для Юлії Джими. Наша біатлоністка стартувала 8-ю, але через 6 штрафних кіл завершила гонку 39-ю.
Розчарувала й Олена Підгрушна (Білосюк). Лідерка нашої команди допустила два промахи й фінішувала тільки на 34-у місці.
Натомість прорив вдався перспективній Дар'ї Блашко. З чистою стрільбою Блашко вдалося фінішувати на 23-у місці, стартувавши 46-ю.
Результат жіночого мас-старту
1. Інгрід Тандревольд (Норвегія)
2. Хлоє Шевальє (Франція)
3. Каролін Ердаль (Норвегія)
…
12. Валентина Семеренко (Україна)
14. Анастасія Меркушина
17. Віта Семеренко
23. Дар'я Блашко
26. Ольга Абрамова
27. Катерина Бех
34. Олена Білосюк
39. Юлія Джима
52. Надія Бєлкіна