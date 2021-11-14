Джима провалила ключову гонку перед новим сезоном: шалений прорив Семеренко

У норвезькому Шушені жіноча збірна України з біатлону завершує підготовку до нового сезону. У неділю, 14 листопада, у Норвегії відбувся контрольний мас-старт.

Три українки в топ-20

Контрольні гонки у Шушені важливі, адже за їх підсумками тренер збірної України Урош Велепець буде визначатися зі складом на етапи Кубка світу. Україну в мас-старті представили дев'ятеро біатлоністок. Ірина Петренко знялася з гонки.

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Найкраще мас-старт з українок подолала досвідчена Валентина Семеренко. Вона з одним колом штрафу фінішувала 12-ю попри те, що стартувала 34-ю.

З одним колом штрафу на 14-й сходинці мас-старт завершила Анастасія Меркушина. Українка втратила чотири позиції у порівнянні зі стартовою.

Невдалий мас-старт виявився для Юлії Джими. Наша біатлоністка стартувала 8-ю, але через 6 штрафних кіл завершила гонку 39-ю.

Розчарувала й Олена Підгрушна (Білосюк). Лідерка нашої команди допустила два промахи й фінішувала тільки на 34-у місці.

Натомість прорив вдався перспективній Дар'ї Блашко. З чистою стрільбою Блашко вдалося фінішувати на 23-у місці, стартувавши 46-ю.

Результат жіночого мас-старту

1. Інгрід Тандревольд (Норвегія)

2. Хлоє Шевальє (Франція)

3. Каролін Ердаль (Норвегія)

…

12. Валентина Семеренко (Україна)

14. Анастасія Меркушина

17. Віта Семеренко

23. Дар'я Блашко

26. Ольга Абрамова

27. Катерина Бех

34. Олена Білосюк

39. Юлія Джима

52. Надія Бєлкіна