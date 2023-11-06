"Джима лише готується з нами": Санітра не має впливу на лідерку жіночої збірної

Юлія Джима перехворіла під час підготовчого збору в німецькому Оберстдорфі. Тепер 33-річна біатлоністка, найімовірніше, пропустить етап в Естерсунді.

Лідерка жіночої збірної України з біатлону Юлія Джима ризикує пропустити стартовий етап нового сезону Кубка світу. Тренер чоловічої національної команди Юрай Санітра утримався від коментаря щодо перспектив спортсменки в майбутньому сезоні.

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Санітра: Ми лише забезпечуємо та організовуємо підготовку Джими

"Я про це не буду нічого казати, тому що я не маю прямого впливу на її тренувальний процес. Вона лише готується з нами, ми забезпечуємо та організовуємо їй підготовку",

– сказав Санітра.

Новий біатлонний сезон-2023/24 стартує етапом Кубка світу у шведському Естерсунді, який пройде з 25 листопада по 3 грудня. У минулому сезоні Юлія Джима була найкращою серед українок у загальному заліку Кубка світу – 33 місце.

Нагадаємо, Юлія Джима є олімпійською чемпіонкою Ігор-2014 в естафеті. Крім того, в її активі п'ять медалей чемпіонатів світу в естафетних гонках, а також перемога та призові місця в особистих дисциплінах на Кубку світу.