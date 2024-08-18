Півзахисник Брайтона побив "вічний" рекорд легендарного Гіггза в АПЛ

У суботу, 17 серпня, відбулися матчі першого туру Англійської Прем'єр-ліги. В одному з них Евертон вдома приймав Брайтон.

Гості здобули розгромну перемогу з рахунком 3:0. Цей поєдинок став знаковим також для одного з гравців "чайок" на індивідуальному рівні.

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Переписав історію АПЛ

Півзахисник Брайтона Джеймс Мілнер вийшов у стартовому складі своєї команди та провів на полі 81 хвилину. Це дозволило англійцю встановити новий рекорд АПЛ за кількістю сезонів, у яких він брав участь.

Кампанія-2024/2025 стала вже 23-ю для 38-річного гравця. Мілнер перевершив результат легенди Манчестер Юнайтед Раяна Гіггза, у якого в активі було 22 сезони в елітному дивізіоні Англії.

Зазначимо, що з чинних гравців АПЛ найближчим переслідувачем Джеймса Мілнера є захисник Манчестер Юнайтед Джоні Еванс. У матчі проти Фулгема він вийшов на заміну та відкрив для себе 18-й сезон у Прем'єр-лізі.

Топ-5 рекордсменів за кількістю сезонів у АПЛ

Джеймс Мілнер – 23

Раян Гіггз – 22

Гарет Баррі – 21

Ріо Ферндінанд – 20

Френк Лемпард – 20

Цікаво, що коли новоспечений рекордсмен дебютував в АПЛ у 2002 році за Лідс, його нинішньому головному тренеру Фабіану Хюрцелеру було лише дев'ять років.

. Також Джеймс Мілнер став найстаршим гравцем Брайтона у Прем'єр-лізі. Він вийшов на гру з "ірисками" у віці 38 років 226 днів.

Зазначимо, що в АПЛ Мілнер грав за Лідс, Ньюкасл, Астон Віллу, Манчестер Сіті та Ліверпуль. У цьому турнірі він провів 635 матчів, у яких забив 55 голів та віддав 87 асистів. Англієць тричі виграв Прем'єр-лігу.