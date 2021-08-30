Блогер Джейк Пол сенсаційно переміг ексчемпіона UFC Тайрона Вудлі: відео

У Клівленді відбувся вечір боксу, в головній події якого зустрічалися блогер Джейк Пол і колишній чемпіон UFC у напівсередній вазі Тайрон Вудлі. Пол здобув свою четверту перемогу в боксі і вперше в "кар'єрі" не зміг нокаутувати суперника.

Блогер переміг ексчемпіона UFC

Пол краще стартував в поєдинку, користуючись перевагою в антропометрії він діставав Тайрона ударами з дальньої дистанції. Вудлі не міг підібратися до блогеру. Але в четвертому раунді Тайрон знайшов своєї момент, екс-боєць UFC потрапив потужним хуком і потряс суперника біля канатів, але розвинути свій успіх йому не вдалося.

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Після закінчення восьми раундів судді роздільним рішенням віддали перемогу Полу – 77:75, 77:75, 78:74.

Варто відзначити, що незважаючи на статус бою, події розвивалися дуже динамічно, а Джейк Пол боксував досить непогано і в цілому показував хорошу техніку.

Таким чином, Пол залишається непереможним на професійному рингу, на його рахунку 4 перемогу (3 нокаути).

Джейк Пол – Тайрон Вудлі: відео бою