"Джошуа повернувся": Джейк Пол – про перемогу Ей Джея над Нганну

Відомий ютубер та боксер Джейк Пол прокоментував перемогу Ентоні Джошуа над Френсісом Нганну. На думку Пола, Джошуа повернувся до чемпіонських боїв.

Британська зірка хевівейту Ентоні Джошуа здобув видовищну перемогу над колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну, брутально нокаутувавши камерунця в другому раунді.

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Джейк Пол віддав належне Нганну

Ютубер та боксер Джейк Пол прокоментував перемогу Джошуа. На його думку, колишній володар титулів WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі повернувся до чемпіонських боїв.

Френсіс Нганну – один із найвидатніших бійців усіх часів. Належна повага. Ентоні Джошуа повернувся. Активність і зосередженість стимулюють домінування,

– сказав Пол.

Зазначимо, що Джошуа здобув 28-му перемогу на професіональному рингу. В пасиві британця дві поразки, в тому числі дві від українці Олександра Усика.

Тепер Ентоні має всі шанси побитися з майбутнім абсолютним чемпіоном світу, який має визначитись 18 травня в поєдинку між Усиком та Тайсоном Ф'юрі.