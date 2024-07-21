Потренувався перед боєм з Майком Тайсоном: Джейк Пол яскраво переміг нокаутом ексбійця UFC

Американський блогер та боксер Джейк Пол скористався паузою викликаною переносом поєдинку з легендарним Майком Тайсоном. Популярний ютубер провів бій проти колишнього бійця UFC Майка Перрі.

У ніч на 21 липня на "Амалі-арена" у Флориді відбувся бій шоумена Джейка Пола та колишнього бійця UFC Майка Перрі. Суперники провели поєдинок в ліміті крузервейту, пише 24 Канал.

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Пол влаштував безжальне побиття

Епатажний Джейк Пол переважав Перрі зі старту поєдинку. Блогер частіше турбував суперника ударами і вже у першому раунді Майк опинився на канвасі.

Перший нокдаун у бою Пол – Перрі: відео

У другому раунді ексбоєць UFC знову не витримав удар Пола та опинився на канвасі. Блогер записав до свого активу другий нокдаун.

Дивіться відео другого нокдауну

У третьому раунді Пол влаштував справжній заміс супернику. Перрі був на межі дострокової поразки.

Ефектні удари Джейка Пола: відео

Все вирішилася у шостій трихвилинці. Пол завдав серії потужних ударів, після яких Перрі втретє опинився на канвасі. Рефері зупинив бій, зафіксувавши дострокову перемогу блогера технічним нокаутом.

Пол зупинив Перрі в 6 раунді: відео

Джейк Пол здобув десяту перемогу на рингу. Американський шоумен лише одного разу поступився. Для Майка Перрі ця поразка стала другою в боксі.

Нагадаємо, що Джей Пол 20 липня повинен був провести бій проти колишнього абсолютного чемпіона світу Майка Тайсона. Проте через погіршення здоров'я 58-річної легенди поєдинок довелося перенести. Очікується, що епічний бій Пола проти "Залізного Майка" відбудеться 20 листопада.