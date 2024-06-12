Час настав: чемпіон IBF хоче зустрітися з Усиком на рингу

Джей Опетая висловив бажання провести бій з Олександром Усиком. Боксер давно мріяв зустрітися з українцем на рингу.

Джей Опетая давно слідкує за Олександром Усиком і хоче в майбутньому розділити з ним ринг. Про це він розповів у своєму інтерв'ю.

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Опетая зазначив, що завжди був близько до українця, однак мав настати правильний час.

Я хочу бою з Усиком. З усією повагою. Я завжди був дуже близький до нього. Мені було 16, і я бився у кваліфікації на Олімпіаду. Я тоді був молодим хлопцем, а він переміг на цих Олімпійських іграх. Я завжди був поруч, але тоді мій час ще не настав. Мені здається, зараз приходить мій час, і одного разу я зустрінуся з ним. Але подивимося, що станеться,

– розповів австралійський боксер.

Нагадаємо, що 21 грудня Олександр Усик проведе реванш проти Тайсона Ф'юрі. А згодом він також може зустрітися на рингу з переможцем бою Дюбуа – Джошуа, якщо вони наважаться його провести.

В попередньому поєдинку Усик роздільним рішенням суддів переміг британця Тайсона Ф'юрі, вигравши останній престижний пояс WBC. Українець став першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.