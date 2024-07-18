Отримав дозвіл від суду: Джервонта Девіс поїде на Олімпіаду-2024

Американський боксер Джервонта Девіс все ж поїде у Париж на Олімпіаду-2024. Він отримав дозвіл на поїздку від окружного суду Балтимора.

Джервонта Девіс наразі відбуває випробувальний термін за звинувачення у ДТП, яке сталося ще у 2020 році. Тоді через інцидент постраждало 4 людини.

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Суд відпустив Девіса на Олімпіаду-2024

Адвокат спортсмена стверджував, що його клієнт під час випробувального терміну був слухняним і сказав, що можливість підтримати команду на турнірі – це велика честь. Окружний суд міста Балтимор задовольнив прохання боксера про поїздку на Олімпійські ігри з 19 липня до 12 серпня.

Джервонта Девіс їде на турнір з метою підтримки та консультування боксерської команди США.

Відзначимо, що свій наступний бій американський боксер може провести проти українця Василя Ломаченка. "Танк" кинув виклик українському боксеру після того, як нокаутував Френка Мартіна.