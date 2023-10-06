"У мене зупинилось серце": ексгравець Динамо видав дичину про Київ під час Революції гідності

Джермейн Ленс відіграв за "біло-синіх" два сезони, в тому числі і після початку війни. Нідерландець згадав цікаву історію, яка його налякала, але заплутався у фактах.

Джермейн Ленс є одним з найдорожчих придбань Динамо в історії. Голандський вінгер перебрався у Київ із ПСВ у 2013-му за 9 мільйонів євро.

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Переляканий Ленс

Всього за півроку після прибуття Джермейна у столиці України сталась Революція гідності, а Росія розв'язала війну на сході та анексувала Крим. Такі події неабияк шокували Ленса.

Через десять років голандець пригадав історію, яка нібито сталась із ним у Києві. При цьому нідерландець явно плутається у фактах, тому її правдивість викликає питання.

Я пробув в Україні три чверті року. Тоді вже розпочалася війна з Кримом. Я побачив те, чого ніколи не сподівався побачити. Я стояв на світлофорі і до моєї машини підійшли невідомі люди в чорному одязі з палицями. У мене зупинилося серце. Вони пройшли повз мою машину, але потім повністю знищили поліцейську машину. Поліцейський вискочив і його побили. Чи повернувся б я зараз до Києва? Я бачив, як пів міста згоріло. Я не думаю, що є якісь гроші, які змусять мене на це піти,

– заявив Ленс.

Дивні протиріччя

По-перше, Джермейн пограв у Києві до 2015 року, тобто два сезони, а не "чверть року". По-друге, війни з Кримом ніякої не було, адже Росія пішла війною на Україну.

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Ну і теза про те, що у Києві "пів міста згоріли", видається дивним і недоречним. Мабуть, Ленс ані слова не чув про такі міста як Маріуполь, Бахмут, Херсон та інші прифронтові міста, які Росія стирає з лиця Землі.

Історія Джермейна Ленса