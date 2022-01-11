У Дженоа визначилися з кандидатами на заміну Шевченку

Керівництво Дженоа ухвалило рішення, що Андрій Шевченко продовжить роботу на посаді головного тренера команди. Проте становище українського фахівця залишається тяжким.

Через невдалі результати команди Шевченко перебуває на межі звільнення. Керівництво клубу вже працює над пошуком можливої ​​заміни українського фахівця.

До слова Останній шанс: Шевченко залишається у Дженоа

Серед кандидатів – два попередні тренери Дженоа, Давіде Баллардіні та Роландо Маран. Завдання їхнього запрошення спрощує той факт, що вони залишаються на контракті у Дженоа.

Також серед кандидатів – німець Бруно Лаббадія та угорець Пал Дардаї. Попереднім місцем роботи обох спеціалістів була берлінська Герта.

Невдалі результати Дженоа