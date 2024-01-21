Через сумнівний пенальті: Дженоа Маліновського оформила камбек проти аутсайдера Серії А – відео

Генуезці змогли продовжити безпрограшну серію в чемпіонаті Італії. Команда Альберто Джилардіно змогла вирвати три очки на полі Салернітани.

Салернітана – Дженоа 1:2

Голи: Мартегані, 2 – Ретегі, 13, Гудмундссон, 58 (пен).

Цими вихідними в Серії А проходять матчі 21 туру сезону 2023-2024. В одній із ігор неділі аутсайдер турніру Салернітана приймала новачка Дженоа, пише 24 канал.

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Старт за Салернітаною

За генуезці вже традиційно в основі вийшов Руслан Маліновський. Гра почалась непросто для "грифонів", адже господарі вийшли вперед вже на другій хвилині.

Мартегані успішно замкнув простріл Брадарича. Салернітана продовжувала володіти ініціативою та частіше бити в бік воріт. Втім Дженоа зробила ставку на точність та контратаки.

Вже в середині першого тайму команда Маліновського зрівняла рахунок. Бадель вивів Ретегі на ударну позицію і той прошив Очоа. А перемогу гостям приніс сумнівний пенальті на початку другого тайму.

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Неоднозначне рішення судді

Гравець господарів Ловато у своєму майданчику головою скинув собі в руку. Попри неумисну гру та близьку відстань, суддя вирішив стати на бік Дженоа та призначив пенальті. Його реалізував Гудмундссон, у якого вже дев'ять голів в цьому сезоні Серії А.

Що ж стосується Маліновського, то українец відіграв увесь матч. Втім хавбек мало чим запам'ятався, хіба що дальнім ударом після кутового на старті матчу, який не став проблемою для воротаря.

Згідно з оцінок Whoscored, Руслан отримав 6,3, що є другою найгіршою оцінкою серед гравців Дженоа. Втім генуезці дотерпіли до фінального свистка та святкували перемогу.

Турнірне становище в Серії А

Дженоа продовжила свою безпрограшну серію до шести ігор

перемога дозволила команді Джилардіно піднятися на 11 місце

"грифони" обійшли Монцу та мають у своєму активі 25 очок

відставання від зони єврокубків становить сім балів

гандикап над зоною вильоту зріс до восьми пунктів

Салернітана ж залишилась останньою, в шести балах від рятівної зони

у наступному турі (28 січня) Дженоа прийматиме Лечче

Відеоогляд матчу Салернітана – Дженоа