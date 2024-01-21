Через сумнівний пенальті: Дженоа Маліновського оформила камбек проти аутсайдера Серії А – відео
Генуезці змогли продовжити безпрограшну серію в чемпіонаті Італії. Команда Альберто Джилардіно змогла вирвати три очки на полі Салернітани.
Салернітана – Дженоа 1:2
Голи: Мартегані, 2 – Ретегі, 13, Гудмундссон, 58 (пен).
Цими вихідними в Серії А проходять матчі 21 туру сезону 2023-2024. В одній із ігор неділі аутсайдер турніру Салернітана приймала новачка Дженоа, пише 24 канал.
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Старт за Салернітаною
За генуезці вже традиційно в основі вийшов Руслан Маліновський. Гра почалась непросто для "грифонів", адже господарі вийшли вперед вже на другій хвилині.
Мартегані успішно замкнув простріл Брадарича. Салернітана продовжувала володіти ініціативою та частіше бити в бік воріт. Втім Дженоа зробила ставку на точність та контратаки.
Вже в середині першого тайму команда Маліновського зрівняла рахунок. Бадель вивів Ретегі на ударну позицію і той прошив Очоа. А перемогу гостям приніс сумнівний пенальті на початку другого тайму.
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Неоднозначне рішення судді
Гравець господарів Ловато у своєму майданчику головою скинув собі в руку. Попри неумисну гру та близьку відстань, суддя вирішив стати на бік Дженоа та призначив пенальті. Його реалізував Гудмундссон, у якого вже дев'ять голів в цьому сезоні Серії А.
Що ж стосується Маліновського, то українец відіграв увесь матч. Втім хавбек мало чим запам'ятався, хіба що дальнім ударом після кутового на старті матчу, який не став проблемою для воротаря.
Згідно з оцінок Whoscored, Руслан отримав 6,3, що є другою найгіршою оцінкою серед гравців Дженоа. Втім генуезці дотерпіли до фінального свистка та святкували перемогу.
Турнірне становище в Серії А
- Дженоа продовжила свою безпрограшну серію до шести ігор
- перемога дозволила команді Джилардіно піднятися на 11 місце
- "грифони" обійшли Монцу та мають у своєму активі 25 очок
- відставання від зони єврокубків становить сім балів
- гандикап над зоною вильоту зріс до восьми пунктів
- Салернітана ж залишилась останньою, в шести балах від рятівної зони
- у наступному турі (28 січня) Дженоа прийматиме Лечче
Відеоогляд матчу Салернітана – Дженоа