Шедевральне покарання колишньої: Маліновський суперударом вразив ворота Аталанти – відео голу

Українець Руслан Маліновський зміг забити свій третій гол в Серії А цього сезону. На цей раз від хавбека Дженоа постраждала його колишня команда Аталанта.

У 24 турі Серії А на неділю був винесений матч Дженоа проти Аталанти. Для українців він особливо був цікавий з огляду на зустріч Руслана Маліновського проти колишньої команди, пише 24 канал.

До теми Загін не помітив втрати бійця: Арсенал без Зінченка знищив Вест Хем – відео

Українець вже традиційно вийшов у старті Дженоа. В середині першого тайму гості забили, але після перерви про себе нагадав як раз Руслан.

На 50 хвилині Маліновський перепасувався із Міланом Баделем та красиво пробив з-за меж карного майданчика у ближній кут. До честі гравця, українець відмовився святкувати цей м'яч.

Відео голу Маліновського: