Швидка забрала перед фіналом Олімпіади: що трапилося з чемпіоном зі стрибків у висоту
Джерело:Жан Беленюк
Олімпійський чемпіон Токіо-2020 Джанмарко Тамбері пропустить фінал змагань зі стрибків у висоту. В італійського спортсмена раптово погіршилося здоров'я.
У суботу вранці 32-річного легкоатлета Джанмарко Тамбері почали турбувати болі у ділянці нирок. Через це довелося терміново викликати швидку.
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Для італійського спортсмена Олімпіада завершена
Український борець та бронзовий призер Олімпіади-2024 Жан Беленюк став свідком цієї події. Він опублікував фотографію, як Тамбері забирає швидка.
"Щойно на моїх очах швидка забрала італійського стрибуна у висоту Джанмарко Тамбері. Біля олімпійського селища.
ЗМІ днями писали, що у нього пішли камені нирками, напевно, його стан погіршився, а фінал зі стрибків у висоту вже сьогодні ввечері", – написав Беленюк.
Джанмарко Тамбері вирушає до лікарні / фото з телеграм-каналу Беленюка
Таким чином, Джанмарко Тамбері не братиме участь у фіналі зі стрибків у висоту. На змагання відібралися 12 учасників, в тому числі українець Олег Дорощук. Фінал розпочнеться о 20:00 у суботу, 10 серпня.
Італійський стрибун у висоту був серед головних претендентів на медаль. На Іграх-2020 Тамбері здобув золоту медаль.