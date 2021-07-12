Джанлуїджі Доннарумма – найкращий гравець Євро-2020

Воротар збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма визнаний найкращим гравцем Євро-2020. Голкіпер Мілана пропустив тільки 3 голи на Євро-2020.

Доннарумма провів на полі 719 хвилин

Доннарумма був основним воротарем збірної Італії на чемпіонаті Європи. Він пропустив лише кінцівку переможного матчу з Уельсом в третьому турі, коли Роберто Манчіні дав трохи ігрового часу Сальваторе Сірігу.

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Доннарумма провів на полі 719 хвилин – більше будь-якого іншого гравця на Євро-2020.

Всі три матчі на груповому етапі Доннарумма і "скуадра адзурра" зіграли на нуль. Перший гол вони пропустили від Австрії в 1/8 фіналу. Це був перший пропущений м'яч італійців більш ніж за 1000 хвилин ігрового часу.

Доннарумма також зробив важливий сейв в серії пенальті з Іспанією в півфіналі. У фіналі Євро-2020 проти Англії воротар відбив два пенальті.

Найкращі гравці попередніх Євро

1996: Маттіас Заммер (Німеччина)

2000: Зінедін Зідан (Франція)

2004: Теодорос Загоракіс (Греція)

2008: Хаві Ернандес (Іспанія)

2012: Андрес Інієста (Іспанія)

2016: Антуан Грізманн (Франція)