Джанлуїджі Доннарумма – найкращий гравець Євро-2020

12 липня 2021 , 02:02
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Джерело:

УЄФА

Воротар збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма визнаний найкращим гравцем Євро-2020. Голкіпер Мілана пропустив тільки 3 голи на Євро-2020.

Доннарумма провів на полі 719 хвилин

Доннарумма був основним воротарем збірної Італії на чемпіонаті Європи. Він пропустив лише кінцівку переможного матчу з Уельсом в третьому турі, коли Роберто Манчіні дав трохи ігрового часу Сальваторе Сірігу.

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Доннарумма провів на полі 719 хвилин – більше будь-якого іншого гравця на Євро-2020.

Всі три матчі на груповому етапі Доннарумма і "скуадра адзурра" зіграли на нуль. Перший гол вони пропустили від Австрії в 1/8 фіналу. Це був перший пропущений м'яч італійців більш ніж за 1000 хвилин ігрового часу.

Доннарумма також зробив важливий сейв в серії пенальті з Іспанією в півфіналі. У фіналі Євро-2020 проти Англії воротар відбив два пенальті.

Найкращі гравці попередніх Євро

1996: Маттіас Заммер (Німеччина)
2000: Зінедін Зідан (Франція)
2004: Теодорос Загоракіс (Греція)
2008: Хаві Ернандес (Іспанія)
2012: Андрес Інієста (Іспанія)
2016: Антуан Грізманн (Франція)

Автор: Михайло Гема