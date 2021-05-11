Буффон вдруге покидає Ювентус

Легендарний італійський воротар Джанлуїджі Буффон вдруге покине туринський Ювентус. Буффон покине Ювентус після завершення сезону-2020/2021.

Буффон не продовжив контракт з Ювентусом

Воротар Ювентуса Джанлуїджі Буффон повідомив, що завершить виступ за туринський клуб після закінчення сезону.

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Я вирішив покинути Ювентус після закінчення сезону. Не продовжую контракт,

– сказав 43-річний Буффон в ефірі beIN Sports.

У сезоні-2020/2021 Буффон відіграв за Ювентус всього 12 матчів. У пасиві голкіпера 7 пропущених голів. Разом з тим, 6 матчів Буффон відстояв на нуль.

Буффон вперше покинув Ювентус у 2018 році після 17 років у клубі. Тоді Джанлуїджі перейшов у французький ПСЖ.

У столиці Франції Буффон провів усього один сезон, після якого повернувся у Ювентус.

Буффон – один з найбільш титулованих воротарів світу. Усього за кар'єру гравця італієць виграв 28 трофеїв! Він чемпіон світу 2006.