Погрожували застрелити: капітан клубу АПЛ став жертвою агресивних злодіїв – відео сутички

В Англії стався гучний скандал за участі футболіста Ньюкасла. Капітан "сорок", у компанії свого брата та друга, зазнав нападу з боку групи агресивних людей.

Стало відомо, що це сталося в неділю, 20 серпня. Англійський захисник виходив із нічного клубу, але спокійно повернутися додому йому не вдалося.

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Все могло закінчитися трагічно

До футболіста підійшли бандити та почали погрожувати. Вони вдарили брата Ласселса ліктем в горло, після чого зав'язалася жорстока бійка. Найбільше постаждав друг капітана Ньюкасла. Він отримав тяжкі удари в голову та знепритомнів.

У самого ж футболіста кинули пляшку, а також погрожували пістолетом Джамалу та його брату. Зараз поліція вивчає подробиці інциденту та проводить розслідування. Відомо, що на цю мить ніхто не заарештований. Органи правопорядку повідомили керівництву Ньюкасла про події, що сталися з їх футболістом. Клуб поки не коментував інцидент.

Дивіться відео бійки

Хто такий Джамал Ласеллс

Вихованець Ноттінгем Форест. За рідний клуб зіграв 65 матчів. Після чого зробив наступний крок у кар'єрі та приєднався до Ньюкасла, за який грає з 2015 року. Є капітаном команди, з якою за підсумками сезону-2022/2023 пробився до Ліги чемпіонів. У цьому турнірі клуб не грав майже 20 років. За "сорок" зіграв 225 матчів, у яких забив 14 голів та віддав 4 асисти.