Дюбуа пообіцяв знищити Джошуа: зухвала заява володаря чемпіонського пояса Усика

Початок осені подарує поціновувачам боксу битву титанів хевівейту – Даніеля Дюбуа та Ентоні Джошуа. Переможець поєдинку зустрінеться з тріумфатором бою Усик – Ф'юрі.

У суботу, 21 вересня, на знаменитому стадіоні "Вемблі" у Лондоні відбудеться бій між володарем титулу IBF у надважкій вазі Даніелем Дюбуа та ексчемпіоном світу Ентоні Джошуа. Результат поєдинку матиме визначальне значення для обох боксерів.

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Дюбуа: Я планую нокаутувати Джошуа

Напередодні поєдинку "Динаміт" зробив зухвалу заяву. Він пообіцяв достроково перемогти Ей-Джея, знищивши його кар'єру.

"Я був на дні, а тепер повертаюся. У цьому є глибше значення, ніж просто я та Джошуа на рингу. Усе на кону. Хто має сильнішу волю, хто справді переміг своїх демонів і хто дійсно готовий рухатися вперед. Я вірю, що це я, і я готовий вийти й показати це

Я планую нокаутувати його. Така програма. Це менталітет, це намір вступати в цей бій. Я збираюся зосередити все своє життя на тому, щоб знищити його і просто бути хорошим руйнівником, хорошим завойовником", – заявив Дюбуа.

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Джошуа та Дюбуа напередодні битви