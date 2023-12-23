Обійшовся без удару нижче пояса: жертва Усика тріумфально повернувся на ринг – відео нокауту
Даніель Дюбуа провів перший бій після поразки від українця. Англійцю вдалось нокаутувати скандального американця наприкінці бою.
23 грудня в Саудівській Аравії проходить грандіозний вечір боксу. Хедлайнерами події стануть поєдинки за участю Ентоні Джошуа та Деонтея Вайлдера, пише 24 канал.
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Тріумфальне повернення Дюбуа
Перед цим же свою зустріч провів інший відомий британець Даніель Дюбуа. "Динаміт" ставав регулярним чемпіоном WBA, але у серпня поступився в бою за головний пояс Олександру Усику.
Тоді Даніель ще зганьбився ударом українцю нижче пояса, але Усик все ж нокаутував суперника у 9 раунді. Втім навіть у вечорі в Саудівській Аравії Дюбуа не мав брати участі.
Організатори хотіли організувати гучне повернення Джарелла Міллера і планували йому у суперники Дерека Чісору. Втім британець відхилив пропозицію і тому був запрошений Дюбуа.
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Даніель був фаворитом поєдинку і зміг вирвати перемогу в останньму, 10-му, раунді. Саме тоді Дюбуа зупинив Міллера технічним нокаутом.
Досягнення Дюбуа та МІллера
- відзначимо, що до 2023 року кар'єра Джаррелла була на паузі через зловживання забороненими речовинами та стероїдами
- цього року Міллер вже провів три поєдинки, які виграв, але з Дюбуа впоратись не зміг
- це перша поразка американця в кар'єрі, до цього МІллер виграв 26 із 27 поєдинків при одній нічиїй
- сам Дюбуа має у своєму активі 20 перемог у 22-х зустрічах
- Даніель програвав Джо Джойсу та Олександру Усику
- хедлайнерами вечору боксу в Саудівській Аравії стануть бої Джошуа – Валлін та Вайлдер – Паркер
Відео нокауту в бою Дюбуа – Міллер