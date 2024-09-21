Даніель Дюбуа – Ентоні Джошуа: онлайн-трансляція бою за чемпіонський пояс IBF

На стадіоні "Вемблі" відбудеться бій між двома британськими надважковаговиками Даніелем Дюбуа та Ентоні Джошуа. На кону стоятиме один із чотирьох чемпіонських поясів у хевівейті. Онлайн-трансляція бою Дюбуа – Джошуа доступна на сайті 24 каналу.

У суботу, 21 вересня, в Лондоні на стадіоні "Вемблі" відбудеться вечір боксу. Головною подією вечора стане поєдинок за чемпіонський пояс IBF, повідомляє 24 Канал.

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Сутичка британців

Протистояти один одному будуть Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа. Ця нагорода до останнього належала Олександру Усику, який захистив її в бою проти Тайсона Ф'юрі.

Втім пізніше під тиском з боку IBF українець звільнив пояс заради реваншу проти "Циганського короля". Як наслідок, володарем титулу став Дюбуа, який до цього переміг Філіпа Хрговича та став тимчасовим чемпіоном.

І ось у Даніеля буде перший захист по суті подарованої Усиком нагороди. І першим же суперником "Динаміта" стане потужний Ентоні Джошуа, який до 2021 року вже був чемпіоном IBF.

AJ відповідну нагороду втратив саме в бою проти Усика, після чого не зміг її повернути назад в реванші. Але після поразок Джошуа почав набирати форму та здобув чотири перемоги поспіль. Тепер же британець отримав нагоду знову стати чемпіоном.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн бій Дюбуа – Джошуа на території України буде проблематично. Жоден вітчизняний транслятор не буде показувати поєдинок.

Натомість пряма трансляція бою буде доступною на онлайн-платформі DAZN по передплаті. Сервіс є доступним на Smart TV. Початок зустрічі – орієнтовно о 00:00 за київським часом.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Даніель Дюбуа – Ентоні Джошуа. Тут також будуть опубліковані всі важливі моменти зустрічі, а також повний відеоогляд бою після закінчення.