Дякую за все, Шахтар, – Марлос вперше прокоментував відхід із клубу

Марлос офіційно покинув Шахтар. Футболіст дав перше інтерв'ю після відходу з донецького клубу.

Марлос: Я буду безмежно вдячний

33-річний правий вінгер не відразу дав коментар щодо свого повернення у Бразилію. Марлос лише в інтерв'ю для бразильського видання прокоментував відхід та подякував Шахтарю.

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Футболіст назвав роки перебування у донецькому клубі найкращими у його кар'єрі, де він виріс як професіонал і як людина.

Словами не передати те, що я зараз відчуваю. Я ніколи не забуду все, що я випробував за ці 10 років в Україні, особливо за останні вісім сезонів у футболці такого великого клубу як Шахтар. Саме тут я провів найкращі моменти свого життя. Я буду безмежно вдячний за те, що Шахтар зробив для мене та моєї родини,

– зізнався футболіст.

"Тут я завойовував титули"

Марлос виступав в Україні не лише за Шахтар. Першою українською командою у його кар'єрі став харківський Металіст, у який перейшов ще у 2012 році.

Саме у складі "гірників" гравець здобув нових справжніх друзів. Також Марлос додав, що на все життя збереже у серце любов фанатів та повагу усього персоналу команди.

Тут я завойовував титули, вигравав індивідуальні нагороди, проявив себе для запрошення до збірної України. Можу тільки сказати: "Дякую за все, Шахтар",

– сказав Марлос.

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