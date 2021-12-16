Дякую за все, Шахтар, – Марлос вперше прокоментував відхід із клубу
Джерело:Lance
Марлос офіційно покинув Шахтар. Футболіст дав перше інтерв'ю після відходу з донецького клубу.
Марлос: Я буду безмежно вдячний
33-річний правий вінгер не відразу дав коментар щодо свого повернення у Бразилію. Марлос лише в інтерв'ю для бразильського видання прокоментував відхід та подякував Шахтарю.
До теми Марлос офіційно покинув Шахтар
Футболіст назвав роки перебування у донецькому клубі найкращими у його кар'єрі, де він виріс як професіонал і як людина.
Словами не передати те, що я зараз відчуваю. Я ніколи не забуду все, що я випробував за ці 10 років в Україні, особливо за останні вісім сезонів у футболці такого великого клубу як Шахтар. Саме тут я провів найкращі моменти свого життя. Я буду безмежно вдячний за те, що Шахтар зробив для мене та моєї родини,
– зізнався футболіст.
"Тут я завойовував титули"
Саме у складі "гірників" гравець здобув нових справжніх друзів. Також Марлос додав, що на все життя збереже у серце любов фанатів та повагу усього персоналу команди.
Тут я завойовував титули, вигравав індивідуальні нагороди, проявив себе для запрошення до збірної України. Можу тільки сказати: "Дякую за все, Шахтар",
– сказав Марлос.
Шахтар попрощався з лідером
- У 2014 році Марлос поставив підпис у контракті Шахтаря, перейшовши з Металіста. З того моменту виступав виключно за "гірників" та став одним із лідерів команди.
- В останні роки почав втрачати форму та місце у стартовому складі.
- У футболці донеччан протягом 8 сезонів відіграв 287 матчів, у яких забив 74 голи та увійшов у топ-11 найкращих бомбардирів в історії клубу.
- Виступаючи за Шахтар прийняв важливе рішення – змінив бразильське громадянство на українське. Все заради збірної України.
- У сезоні-2021/2022 відіграв за донецьку команду 26 поєдинків, у яких відзначився 3 м'ячами та 6 асистами.
- Дружина футболіста показала сумні фото, як їх сім'я покидає Україну з цілою купою валіз. На світлинах видно, що для цього Шахтар надав вже ексгравцю клубний автобус, який допоміг привезти усі валізи в аеропорт. Кохана Марлоса коротко підписала фото: "Дякуємо, Шахтар".