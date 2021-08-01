Дякуємо за збірну, – реакції соцмереж на відставку Шевченка
1 серпня 2021 , 18:20Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Українську футбольну спільноту 1 серпня сколихнула потужна звістка. Андрій Шевченко заявив, що покидає тренерський місток збірної.
Керманич національної команди зазначив, що у нього закінчився контракт з УАФ. Вболівальники синьо-жовтих одразу відреагували на це повідомлення.
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Вболівальники дякують Шеві
У соціальних мережах фани збірної України дякували Андрієві Шевченкові за яскраву гру та результати:
- У 2019 "синьо-жовті" виграли групу в другому дивізіоні Ліги націй.
- Напряму кваліфікувались до групового етапу чемпіонату Європи-2020.
- На європейському форумі національна команда дійшла до 1/4 фіналу.