Двоє афганських спортсменів таки прибули на Паралімпійські ігри

Двоє паралімпійських спортсмени з Афганістану приїхали до Олімпійського містечка в Токіо. Вже наступного тижня вони виступлять у своїх категоріях.

У команді Афганістану є тхеквондистка Закія Худададі та легкоатлет Хоссейн Расулі. Вони вилетіли з Кабула до Парижа, а звідти – до Токіо.

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Спортсмени не могли покинути Кабул

Афганці мали прибути до Токіо 17 серпня, але не змогли залишити країну, коли владу захопити таліби. Худададі записала відеозвернення із закликом допомогти їй покинути країну, щоб взяти участь в Паралімпіаді.

Президент Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс зазначав, що 12 днів тому МКК отримав повідомлення, що паралімпійська команда Афганістану не зможе поїхати до Токіо.

Воно розбило серця всіх долучених до паралімпійського руху і залишило обох спортсменів спустошеними. Але завдяки великій глобальній операції паралімпійці були евакуйовані з Афганістану і благополучно прибули до Токіо,

– зауважив Парсонс.

Перша афганська спортсменка на Паралімпіаді з 2004

Худададі буде першою спортсменкою Афганістану, яка виступатиме на Паралімпійських іграх після змагань в Афінах 2004 року. Вона змагатиметься у жіночій ваговій категорії з тхеквондо 44-49 кілограмів.

Паралімпійські ігри-2020 почалися 24 серпня та триватимуть до 5 вересня. Україна у загальному медальному заліку є на п'ятому місці. У скарбничці нашої країни вже 43 медалі.