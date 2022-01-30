Двох російських атлетів не пустили до Олімпіади-2022 через вакцинацію "Спутником V"

Російські фристайлісти Андрій Махньов та Артем Шульдяков не виступлять на Олмпіаді-2022. Все через те, що у представників Росії немає належного щеплення проти коронавірусу.

На Росії палає

Обидва російські спортсмени не змогли виступити на двох останніх етапах перед Олімпіадою у Пекіні. Спортсмени не поїхали на старти до Канади та США через щеплення російською вакциною – "Спутник V".

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Також вони не змогли отримати дозвіл на в'їзд для невакцинованих. У зв'язку з цим вони не набрали очок на цих етапах і не потрапили до квоти спортсменів, які мають право брати участь в Олімпіаді-2022.

Спортсмени попросили, щоб дві невикористані квоти, які отримала Росія в дисциплінах фристайл, були перенесені на могул, щоб вони все ж таки могли взяти участь у змаганнях.

Виїзна колегія Спортивного арбітражного суду (CAS) не задовольнила їх прохання, оскільки судді ухвалили, що вони не мають юрисдикції для розв'язання цього питання.

На Росії звісно, що обурені таким рішенням. Там переконують, що такі дії є дискримінацією.

Ми вважаємо, що це – дискримінаційний підхід, адже ці змагання були кваліфікаційними перед Олімпійськими іграми,

– заявив голова федерації фристайлу Росії Олексій Курашов.

Зимова Олімпіада-2022 відбудеться з 4 по 20 лютого. Змагання з фристайлу розпочнуться 5-го лютого.

У цьому виді спорту Україну представить відраз п'ять спортсменів.