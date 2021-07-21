Дві футболісти збірної Бразилії встановили унікальні досягнення на Олімпіаді

Жіноча збірна Бразилії зіграла перший матч на Олімпіаді в Токіо. І цей матч увійшов в історію Ігор завдяки двом футболісткам.

Жіноча збірна Бразилії в першому матчі зіграла проти Китаю. Матч обслуговувала бригада арбітрів на чолі з українкою Катериною Монзуль.



Катерина Монзуль обслуговувала матч між збірними Бразилії та Китаю / Фото Жіночий футбол України УАФ

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Рекорд Форміги

В центрі півзахисту збірної Бразилії вийшла 43-річна Форміга. Для неї це сьомі за рахунком Олімпійські ігри. Дебютними для неї були змагання в Атланті-1996, де вперше і був представлений жіночий футбол. Їй тоді було лише 17 років. Після цього вона не пропустила жодної Олімпіади.

Рекорд Марти

Сам матч між збірним Бразилії та Китаю закінчився з рахунком 5:0. А дублем відзначилася нападниця Марта. Вона забиває на п'ятій поспіль Олімпіаді. До неї таке не вдавалося нікому з футболісток.

Варто відзначити, що Форміга та Марта – срібні призерки Олімпійських ігор в Афінах-2004 та Пекіні-2008. У 2016 році, коли Олімпіада відбувалася в них на батьківщині в Ріо-де-Жанейро, команда програла у матчі за третє місце.