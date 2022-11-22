52-річний Луїс Енріке відмовився підписувати новий контракт з "Фурією Роха", а це відкриває йому нові можливості у тренерській карєрі. Наразі кризові Манчестер Юнайтед та Атлетико Мадрид вбачають в Енріке рятівника своїх команд у таких ситуаціях.

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Контракт чинного тренера МЮ, Еріка тен Гаґа розрахований до червня 2025 року. Дияволи посідають 5-е місце в АПЛ, та вийшли до 1/16 ЛЄ, де зустрінуться з Барселоною. Варіант з МЮ виглядає не таким реалістичним для Енріке, оскільки тен Гаґ тільки-но приступив до роботи в Англії. Як то кажуть, йому потрібен час.

Контрат Дієго Сімеоне, який очолює Атлетіко Мадрид чинний до літа 2024 року. "Матрацники" посідають 5-е місце в Ла Лізі, відстаючи від лідера на 13 очок. Також команда вилетіла з цьогорічного розіграшу єврокубків, посівши 4-е місце в групі ЛЧ. Тут ситуація для Енріке виглядає більш привабливою. Сімеоне очолює Атлетіко з 2011 року, а це може свідчити про те, що команді потрібна свіжа кров.

Луїс Енріке очолює збірну Іспанії з 2019 року. За цей час дійшов зі своє командою до півфіналу Євро-2020, де вони поступились збірній Італії, та фіналу Ліги Націй, де команда програла збірній Франції.