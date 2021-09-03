Два "срібла" у руках українців: Жабняк та Даниліна стали другими на Паралімпіаді у Токіо

Микола Жабняк та Людмила Даниліна принесли Україні дві нагороди у Токіо. Українці стали срібними паралімпійськими призерами у метанні диску та бігу на 1500 метрів відповідно.

Ще дві нагороди українських легкоатлетів

Людмила Даниліна першою вийшла на легкоатлетичний стадіон у Токіо. Спортсменка виступала у класі T20. Українка у свої 35 років змогла другою фінішувати на дистанції 1500 метрів.

Варте уваги Паралімпіада-2020: веслувальник Микола Синюк здобув перше особисте "срібло" у Токіо

Час Даниліної склав 4:32.82 – це її найкращий результат. Вона була єдиною серед українок на цій дистанції. Людмила поступилась 5 секундами переможниці забігу, якою стала полячка Барбара Бегановська-Зайонц.

Третьою фінішну лінію перетнула 30-річна британка з українським ім'ям Ганна Таунтон, яка показала найкращий особистий час.

Результати забігу (жінки, 1500 метрів)

1. Барбара Бегановська-Зайонц (Польща) – 4:27.84

2. Людмила Даниліна (Україна) – 4:32.82

3. Ганна Таунтон (Велика Британія) – 4:35.34

Даниліна покращила свій результат. У Ріо-2016 Людмила стала третьою на цій же дистанції у класі T20).

Повторення особистого успіху

Другу медаль України з легкої атлетики приніс метальник диску Микола Жабняк. Українець показав три вдалі спроби із шести. А найкраща була у четвертому кидку – 52.43. Такий результат дозволив легкоатлету стати другим.

Жабняк поступився лише пакистанцю Хайдеру Алі. Трійку призерів замкнув бразилець Жуан Тейшейра.

Результат призерів (метання диску)

1. Хайдер Алі (Пакистан) – 55.26

2. Микола Жабняк (Україна) – 52.43

3. Жуан Тейшейра (Бразилія) – 51.86

Для обох українських спортсменів це перші нагороди у Токіо.