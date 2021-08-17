Два дні не мив руку, – українець Кравець розповів про зустріч з Мессі та Суаресом
Джерело:ютуб vZbirna
Український захисник Василь Кравець розповів про зустріч з Луїсом Суаресом та Ліонелем Мессі. Футболіст спершу навіть не побачив, що привітався з топовими спортсменами.
"Лео мені підморгнув"
23-річний захисник розповів про виступ за Леганес та несподівану зустрічі з Мессі та Суаресом в Іспанії. Василь Кравець жартує, що декілька днів не мив руки після привітання з ексгравцями Барселони.
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У Леганесі дружив із молодими футболістами, які прийшли з дубля Барселони. Виходили якось із роздягальні, йшов за спинами хлопців та побачив, що вони комусь подають руку, я теж інстинктивно привітався. Дивлюсь, а це Мессі та Суарес. Запам'яталось, що Лео мені підморгнув. Я два дні не мив руку. Жартую,
– сказав Кравець.
Однак не ці футболісти були кумирами колишнього гравця Карпат. Із дитинства ідеалом був Олег Лужний. Кравець зізнався, що в іспанському клубу жартує, що у нього швидкість Бейла, удар Роберто Карлоса, техніка Марсело і голова Мальдіні.
Кар'єра Кравця в Іспанії
- Український захисник вперше переїхав із Карпат в Іспанію у січні 2017 року. Кравець підписав угоду з Луго.
- У 2019 році перейшов в інший іспанський клуб Леганес. Не рідко катався по орендах, у вересні 2020-го Лех орендував українця.
- Зараз футболіст виступає в оренді за хіхонський Спортинг.
- Контракт із Леганесом у Василя спливає у кінці червня 2022 року.