Два дні не мив руку, – українець Кравець розповів про зустріч з Мессі та Суаресом

Український захисник Василь Кравець розповів про зустріч з Луїсом Суаресом та Ліонелем Мессі. Футболіст спершу навіть не побачив, що привітався з топовими спортсменами.

"Лео мені підморгнув"

23-річний захисник розповів про виступ за Леганес та несподівану зустрічі з Мессі та Суаресом в Іспанії. Василь Кравець жартує, що декілька днів не мив руки після привітання з ексгравцями Барселони.

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У Леганесі дружив із молодими футболістами, які прийшли з дубля Барселони. Виходили якось із роздягальні, йшов за спинами хлопців та побачив, що вони комусь подають руку, я теж інстинктивно привітався. Дивлюсь, а це Мессі та Суарес. Запам'яталось, що Лео мені підморгнув. Я два дні не мив руку. Жартую,

– сказав Кравець.

Однак не ці футболісти були кумирами колишнього гравця Карпат. Із дитинства ідеалом був Олег Лужний. Кравець зізнався, що в іспанському клубу жартує, що у нього швидкість Бейла, удар Роберто Карлоса, техніка Марсело і голова Мальдіні.

Кар'єра Кравця в Іспанії