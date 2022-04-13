Дуже важка праця, – Вернидуб розповів про свої обов'язки на передовій

З перших днів повномасштабної війни Юрій Вернидуб обороняє країну від окупантів. Тренер покинув розташування Шерифа, аби доєднатися до ЗСУ.

Вернидуб: Це – біологічна маса баранів і ослів

Головний тренер Шерифа розповів про нову діяльність. Вернидуб поділився своїми новими обов'язками на фронті.

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"Що я роблю? Як сказати, все що потрібно… Підвести, підготувати та все інше. Дуже важка праця, повір мені. З ранку до вечора все це робимо. Наше завдання привезти хлопцям все готовеньке для того, щоб вони “подаруночки” слали нашим ворогам. Я ніколи не думав, що я скільки вмію.

Щоб хтось сказав перед війною, що буде війна, я б подумав, що це хвора людина, що цього ніколи не буде. Але, бач, життя так сталось. Навіть немає слів сказати, що я почуваю в себе в душі. Я ніколи не думав серйозно, що таке буде", – зазначив фахівець.

Також Вернидуб поділився своїми думками щодо російських військових.

"Значить, бачиш, я, напевно, дуже добре думав, про цих людей (про російських військових). Я навіть не можу сказати, що це люди. Це – біологічна маса баранів і ослів. Вони чи курять щось серйозне, чи приймають дуже серйозне. Ти їх слухаєш, дивишся, і не можеш зрозуміти чи вони дійсно хворі люди, чи зомбовані", – зазначив тренер.

Не люди, а ця маса. Тваринами я не можу їх назвати, бо у тварини є серце і душа, а в них немає ні серця, ні душі,

– додав наставник Шерифа.

Кар'єра Вернидуба у Шерифі